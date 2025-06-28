Ремонт сетей будет производиться в Центральном округе.
Омский водоканал предупредил жителей города об отключении холодной воды 2 июля в двух точках города. Причина отключения – ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения.
Отключение в Центральном округе в среду, 2 июля, с 11:00 до 23:00.
- Жилой дом по адресу: 2 Барнаульская, 12;
- Частные жилые дома по улице Ершова от улицы 2 Барнаульской до Барнаульского переулка;
Административные здания по адресам:
- ул. 22 Партсъезда, 100 к2, 100/3, 100/1, 100/2, 100/1 лит Е, 100а, 100е, 98г, 98б, 98к2, 98к2 лит Е, 98 к2 лит Ф, 98к3а, 98к3, 98г/1;
- ул. Зеленая,10, 12, 13;
- ул. Барнаульский переулок, 6;
- Ул. Нахимова, 76а/3;
- Водоразборные колонки, расположенные у Торгового центра "Омский" и на переулке Барнаульский, 9.
Отключение с 10:00 до 20:00.
- ул. 10 лет Октября, 117, 115;
- ул. Б. Хмельницкого 44, 46 (жилой дом).
Машина с питьевой водой будет стоять по адресу ул.10 лет Октября, 117 с 10:00 до завершения работ.