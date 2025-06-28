О ДТП сообщили сотрудники больницы, в которую доставили ребенка.

Вчера около 19:30 в дежурную часть ОМВД России по Исилькульскому району поступило сообщение о ДТП. Об аварии сообщили сотрудники больницы, в приемное отделение которого поступила пострадавшая 4-летняя девочка.

Как предварительно установили сотрудники полиции, водитель, 22-летний молодой человек, управлявший электромопедом, двигался по улице Ермолаева и в районе дома №6 потерял контроль над транспортным средством, в результате чего произошло столкновение с пешеходом. Пострадавшая девочка была доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку, чтобы точно установить все обстоятельства и причины происшествия.