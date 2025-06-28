Ранее он уже выплатил долг в 10 миллионов.

26 июня 2025 года Межрайонная инспекция ФНС № 7 по Омской области уведомила о подаче заявления в Арбитражный суд региона с требованием признания банкротом Альви Джабраилова. Информация о размере налоговой задолженности, ставшей причиной подобного шага, в официальном сообщении не предоставлена.

Напомним, что в феврале этого года бывший совладелец ТЦ «Летур» Альви Джабраилов избежал процедуры банкротства, так как до 14 января полностью погасил задолженность перед налоговыми органами в размере 10 миллионов рублей. Первоначально Межрайонная ИФНС № 7 обратилась в суд с требованием о признании его финансововой несостоятельным именно из-за этой недоимки по налогу на доходы физических лиц.

Джабраилов приобрел долю площадей в торговом комплексе «Летур» в Омске в конце 2017 года. Весной 2022 года этот объект был продан совладельцам ООО «Управляющая компания «Центроград», которые развернули масштабную реконструкцию комплекса, переименовав его в «ГагаринМолл». Реконструкция продолжается и по сей день.