Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Альви Джабраилов погасил задолженность в 10 млн рублей перед налоговой службой.

В четверг, 6 февраля, судья Арбитражного суда Омской области Мария Третинник постановила прекратить производство по делу о банкротстве известного предпринимателя Альви Джабраилова. Бывший совладелец ТК «Летур» смог избежать финансовой несостоятельности, поскольку по состоянию на 14 января погасил долг 10 млн перед налоговой службой. Собственно говоря, Межрайонная ИФНС № 7 и подала иск в суд. Вышеназванная сумма оказалась задолженностью по налогу на доходы физических лиц.

Альви Джабраилов выкупил часть площадей омского торгового комплекса «Летур» в конце 2017 года. Весной 2022 года эту недвижимость у него приобрели совладельцы ООО «УК «Центроград» для последующей реконструкции под «ГагаринМолл», которая длится до сих пор.

·Экономика/Бизнес

Альви Джабраилов погасил задолженность в 10 млн рублей перед налоговой службой.

В четверг, 6 февраля, судья Арбитражного суда Омской области Мария Третинник постановила прекратить производство по делу о банкротстве известного предпринимателя Альви Джабраилова. Бывший совладелец ТК «Летур» смог избежать финансовой несостоятельности, поскольку по состоянию на 14 января погасил долг 10 млн перед налоговой службой. Собственно говоря, Межрайонная ИФНС № 7 и подала иск в суд. Вышеназванная сумма оказалась задолженностью по налогу на доходы физических лиц.

Альви Джабраилов выкупил часть площадей омского торгового комплекса «Летур» в конце 2017 года. Весной 2022 года эту недвижимость у него приобрели совладельцы ООО «УК «Центроград» для последующей реконструкции под «ГагаринМолл», которая длится до сих пор.