Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Гостей мероприятия ждут многочисленные развлечения.

В следующую субботу, 5 июля, в Омском ГАУ пройдет «Фестиваль АГРОпрофессий». Мероприятие проводится для школьников и их родителей.

– Встречаемся на Институтской площади у главного корпуса с 11:00 до 14:00 и наслаждаемся природой парка университета, – рассказали в пресс-службе вуза.

Гостей фестиваля ждет следующая программа:

  • экскурсия по территории ОмГАУ «Не спеша по Сибаке»,
  • мастер-классы (волшебство на воде, создание пушистых питомцев, органолептический контроль),
  • гонки роботов и полет коптера под куполом,
  • агровайб и фитодизайн,
  • игра «Кажется, я знаю, что это!»,
  • выставка техники,
  • образовательные и спортивные площадки,
  • стритфуд, сладости и освежающие напитки,
  • развлечения, танцы и живой концерт вокально-инструментального ансамбля «Сибирский марш».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-923-678-70-04.

12+

·Общество

Гостей мероприятия ждут многочисленные развлечения.

В следующую субботу, 5 июля, в Омском ГАУ пройдет «Фестиваль АГРОпрофессий». Мероприятие проводится для школьников и их родителей.

– Встречаемся на Институтской площади у главного корпуса с 11:00 до 14:00 и наслаждаемся природой парка университета, – рассказали в пресс-службе вуза.

Гостей фестиваля ждет следующая программа:

  • экскурсия по территории ОмГАУ «Не спеша по Сибаке»,
  • мастер-классы (волшебство на воде, создание пушистых питомцев, органолептический контроль),
  • гонки роботов и полет коптера под куполом,
  • агровайб и фитодизайн,
  • игра «Кажется, я знаю, что это!»,
  • выставка техники,
  • образовательные и спортивные площадки,
  • стритфуд, сладости и освежающие напитки,
  • развлечения, танцы и живой концерт вокально-инструментального ансамбля «Сибирский марш».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-923-678-70-04.

12+