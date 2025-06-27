После жалобы матери суд обязал администрацию обеспечить семью жильем.

Прокуратура Омска провела проверку после жалобы матери 17-летней девушки с инвалидностью. Женщина пожаловалась, что, несмотря на тяжелую болезнь дочери и необходимость постоянного ухода, семья до сих пор не получила положенное жилье.

Выяснилось, что еще в январе 2024 года подростка поставили на внеочередную очередь для получения квартиры по соцнайму. Однако на момент проверки семья все еще жила в дачном доме, принадлежащем родственнице.

Чтобы восстановить права девушки, прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Омска предоставить семье благоустроенное жилье. Суд полностью поддержал иск, и вскоре решение было исполнено – семья получила квартиру.

Прокуратура продолжает следить за ситуацией.