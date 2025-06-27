Омск-Информ
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·Образование

Планируется поставка стульев и парт.

УФСИН России по Омской области сообщил о поставке высококачественной мебели, сделанной зэками, в омские школы. На рабочей встрече представители исправительной отрасли и администрации города обсудили логистические аспекты и вопросы контроля качества продукции, изготавливаемой в исправительном учреждении.

В результате проведенных переговоров было достигнуто соглашение о производстве и поставке парт и стульев для бюджетных образовательных учреждений города Омска – гимназии № 88 и средней школы № 155. Договоренность предусматривает выполнение обязательств во втором квартале текущего года на общую сумму, превышающую 15 миллионов рублей.

Олег Кипорук
·Образование

Планируется поставка стульев и парт.

УФСИН России по Омской области сообщил о поставке высококачественной мебели, сделанной зэками, в омские школы. На рабочей встрече представители исправительной отрасли и администрации города обсудили логистические аспекты и вопросы контроля качества продукции, изготавливаемой в исправительном учреждении.

В результате проведенных переговоров было достигнуто соглашение о производстве и поставке парт и стульев для бюджетных образовательных учреждений города Омска – гимназии № 88 и средней школы № 155. Договоренность предусматривает выполнение обязательств во втором квартале текущего года на общую сумму, превышающую 15 миллионов рублей.

Олег Кипорук