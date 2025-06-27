Монета приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В омском филиале Россельхозбанка продается редкая монета – «Победа 25». Она выполнена из золота 999-й пробы и приурочена к восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Инвестиционная монета номиналом 10 тысяч рублей выпущена тиражом всего 50 штук. Ее вес составляет 1 кг, диаметр – 100 мм, толщина – 8,5 мм (±0,4). Качество чеканки – PROOFLIKE, год выпуска 2025. Цена монеты составляет 14,5 млн рублей.
Эта монета несет не только традиционное преимущество в виде инвестирования в драгоценные металлы (цена золота с 2020 года выросла на 100 % , серебра на 127 %). Она обладает уникальной нумизматической ценностью из-за ограниченного тиража и тематики выпуска.
Приобрести памятные и инвестиционные монеты можно на сайте coins.rshb.ru, а также обратившись в офисы Россельхозбанка.
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