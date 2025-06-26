Беспилотники запустят в Омской области.

В небо над Омской областью будут запускать дроны для составления фотографических планов местности. Об этом сегодня, 26 июня, сообщила администрация Павлоградского района. Беспилотники можно будет заметить с 26 июня по 6 июля этого года.

– Администрация Павлоградского муниципального района Омской области информирует о выполнении полетов беспилотных воздушных судов ППК «Роскадастр» «ПО Ижгеодезия» над населенными пунктами Павлоградского муниципального района Омской области в период с 26 июня по 6 июля 2025 года в целях проведения работ по созданию ортофотопланов, – говорится в сообщении муниципальной газеты «Ваша звезда».

Напомним, что о запуске дронов над Омском Управление Росреестра по Омской области сообщало в мае. Аппараты нужны для уточнения границ земельных участков, а также определения или уточнения расположения зданий и сооружений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Также специалисты устанавливали связь объектов капитального строительства с земельными участками.