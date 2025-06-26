По итогам прошлого сезона его суммарный коэффициент полезности составил -10.

Сегодня, 26 июня, «Авангард» сообщил об обмене своего защитника Алексея Соловьева в «Амур». Клуб из Хабаровска получил денежную компенсацию и нового игрока, а омичи – права на 19-летнего защитника Александра Деменка.

В регулярном чемпионате сезона-2024/2025 Соловьев провел 58 матчей за «Авангард» и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности -5. В плей-офф защитник не отличился результативными действиями: за 13 игр им не было заброшено ни одной шайбы и не сделано ни одной передачи. По итогам борьбы за Кубок Гагарина его коэффициент полезности составил -5.

До омского клуба Соловьев играл за «Адмирал». В регулярном чемпионате сезона-2023/2024 его показатель полезности составил -22.

Напомним, что завтра «Авангард» планирует подписать новичка. На очередную летнюю вечеринку «Буэнослетос», предположительно, приедет Дмитрий Рашевский.