Исследования показывают связь между чрезмерным употреблением молока и риском рака печени.
Доктор медицинских наук, диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова обратилась к гражданам старшего возраста с рекомендацией уменьшить потребление молока или вовсе исключить его из рациона. Об этом сообщает портал «Газета.Ru».
Эксперт основывается на научных исследованиях, согласно которым злоупотребление молоком повышает риск возникновения онкологических заболеваний печени у людей старше 61 года. Критичным объемом употребления названа доза, превышающая три с половиной стакана молока в течение недели.
Дианова призывает внимательно следить за употреблением молочной продукции, уменьшая ее долю в рационе, например, сокращая объемы добавления молока в каши, йогурты и другие ежедневные блюда.
В качестве альтернативы специалист рекомендовала рассмотреть варианты замены коровьего молока на растительные аналогии, такие как соевое, овсяное, миндальное или рисовое молоко. Растительные заменители содержат полезные вещества и подходят для приготовления знакомых блюд и сладостей.