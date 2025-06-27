Исследования показывают связь между чрезмерным употреблением молока и риском рака печени.

Нурия Дианова обратилась к гражданам старшего возраста с рекомендацией уменьшить потребление молока или вовсе исключить его из рациона. Об этом Доктор медицинских наук, диетолог и гастроэнтерологобратилась к гражданам старшего возраста с рекомендацией уменьшить потребление молока или вовсе исключить его из рациона. Об этом сообщает портал «Газета.Ru».

Эксперт основывается на научных исследованиях, согласно которым злоупотребление молоком повышает риск возникновения онкологических заболеваний печени у людей старше 61 года. Критичным объемом употребления названа доза, превышающая три с половиной стакана молока в течение недели.

Дианова призывает внимательно следить за употреблением молочной продукции, уменьшая ее долю в рационе, например, сокращая объемы добавления молока в каши, йогурты и другие ежедневные блюда.

В качестве альтернативы специалист рекомендовала рассмотреть варианты замены коровьего молока на растительные аналогии, такие как соевое, овсяное, миндальное или рисовое молоко. Растительные заменители содержат полезные вещества и подходят для приготовления знакомых блюд и сладостей.