Омск-Информ
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·Общество

Администрация уже прокомментировала ситуацию.

Грибник нашел огромную свалку гнилых овощей в районе Омского сельского поселения. Судя по фотографии, которой мужчина поделился в сообществе «100 необычных мест Омска», на этой территории «захоронено» большое количество продуктов питания.

– Поехал за грибами и вместо грибов нашел это... Сгнившие овощи... Огромная свалка. Я в шоке, кто будет привлечен к ответственности? – вопрошает омич.

Администрация Омского района прокомментировала ситуацию, сообщив, что скоро начнется проверка. 

– Информация передана в контрольное управление для инициации муниципально-земельного контроля, – заявили в администрации. 

Также районные власти сообщили, что для ускорения процесса бдительному грибнику рекомендуется написать официальное обращение. 

Олег Кипорук
·Общество

Администрация уже прокомментировала ситуацию.

Грибник нашел огромную свалку гнилых овощей в районе Омского сельского поселения. Судя по фотографии, которой мужчина поделился в сообществе «100 необычных мест Омска», на этой территории «захоронено» большое количество продуктов питания.

– Поехал за грибами и вместо грибов нашел это... Сгнившие овощи... Огромная свалка. Я в шоке, кто будет привлечен к ответственности? – вопрошает омич.

Администрация Омского района прокомментировала ситуацию, сообщив, что скоро начнется проверка. 

– Информация передана в контрольное управление для инициации муниципально-земельного контроля, – заявили в администрации. 

Также районные власти сообщили, что для ускорения процесса бдительному грибнику рекомендуется написать официальное обращение. 

Олег Кипорук