Год назад контракт на содержание моста стоил меньше 50 млн рублей.

Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений объявило аукцион по поиску подрядчика для обслуживания омского метромоста.

Подрядчик будет обязан следить за отсутствием дефектов и деформаций на проезжей части, поддерживать дорожное покрытие, тротуары, остановки, лестницы в хорошем состоянии, при необходимости менять осветительные приборы и поддерживать чистоту всех конструкций моста. Также в обязанности подрядчика входит скос травы летом и уборка снега зимой.

Начальная максимальная стоимость контракта на обслуживание моста на период с момента заключения договора до 30 сентября следующего года составляет 125 млн рублей. В прошлом году аналогичное соглашение оценили в 49 млн, что в два с половиной раза ниже, чем предлагают сейчас.