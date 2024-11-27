Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Эту сумму из бюджета выделили на следующий год.
Омские власти объявили аукцион на содержание метромоста с 1 января по 20 декабря 2025 года. По данным портала «Госзакупки», подрядчику предстоит чистить обочины и подмостовую зону от мусора, прочищать систему водоотвода, проводить ямочный ремонт транспортной развязки, а также левобережного и правобережного подходов, устранять деформации и повреждения на метромосту и эстакаде, менять дорожные знаки и т. д.
На это выделили 49,65 млн рублей. Заявки от предпринимателей принимают до 4 декабря. Выбрать победителя планируется 6 декабря.
Ранее стало известно, кто займется охраной метромоста за 13,9 млн рублей.
·Экономика/Бизнес

Эту сумму из бюджета выделили на следующий год.
Омские власти объявили аукцион на содержание метромоста с 1 января по 20 декабря 2025 года. По данным портала «Госзакупки», подрядчику предстоит чистить обочины и подмостовую зону от мусора, прочищать систему водоотвода, проводить ямочный ремонт транспортной развязки, а также левобережного и правобережного подходов, устранять деформации и повреждения на метромосту и эстакаде, менять дорожные знаки и т. д.
На это выделили 49,65 млн рублей. Заявки от предпринимателей принимают до 4 декабря. Выбрать победителя планируется 6 декабря.
Ранее стало известно, кто займется охраной метромоста за 13,9 млн рублей.