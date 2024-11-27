По сравнению с текущим годом стоимость выросла на 600 тыс. рублей.

Омские власти подвели итоги конкурса на оказание услуг по защите метромоста (от улицы Орджоникидзе до переулка Енисейского). По данным портала «Госзакупки», за лот боролись четыре участника. Победитель снизил цену работ с 17,8 млн рублей до 13,9 млн.

Как сообщает « НГС55 », охранять мост будет компания из Кургана – ООО «Подразделение транспортной безопасности «Рубикон». Контракт рассчитан на весь следующий год.

По данным портала «Госзакупки», подрядчик должен будет работать круглосуточно. Каждая дежурная смена должна состоять из четырех человек: оператора, группы быстрого реагирования (два человека) и женщины, которая осуществляет досмотр. С собой охранники будут носить резиновые палки, наручники, электрошокеры, рации, фонари, металлодетекторы, защитные жилеты и шлемы, а также бинокли и мобильные телефоны.

Отметим, что и в прошлом году подобный контракт выиграл «Рубикон». Ему заплатили 16,3 млн рублей.