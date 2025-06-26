В поселении отсутствовала специализированная похоронная служба.

Прокуратура Большереченского района Омской области провела проверку соблюдения законодательных норм в сфере похоронного дела и организации погребений. В ходе нее было установлено, что в районном центре отсутствует специализированная служба, ответственная за организацию похорон.

Для устранения выявленного нарушения прокуратура обратилась в суд с иском, в котором просила признать бездействие администрации Большереченского городского поселения незаконным. Иск был полностью удовлетворен судом, и орган местного самоуправления обязали создать похоронную службу.

Решение суда вступило в законную силу, прокуратура контролирует его исполнение.

Ранее сообщалось, что строящийся под Омском крематорий будет безвреден для экологии региона.