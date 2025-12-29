Жители Омска нашли деревянный ящик из-под «груза 200»

По некоторым данным, пустой короб лежит возле гаражей уже около двух недель.

«Инцидент Омск!»

Омичи обнаружили пустой короб, который, предположительно, мог использоваться для транспортировки «груза 200» – это условное обозначение, применяемое при перевозке тела погибшего или умершего военнослужащего к месту захоронения. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Омск!».

– Около гаражей на 2-й Производственной, – уточняется в сообщении.

По словам военнослужащих, в таких ящиках перевозят тела. Их подписывают маркером, указывая при этом звание, фамилию, инициалы и город.

Автор фото уверяет, что ящик лежит у гаражей уже около двух недель.