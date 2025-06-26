Проект Радика Миниханова предлагает блюда народов России и объединяет гостей вне зависимости от веры и нации.

Известный общественный деятель Радик Миниханов открыл первый в Омске халяльный ресторан. Заведение под названием Tasu располагается рядом с Омским ТЮЗом.

В беседе с РИА «Омск-информ» Миниханов рассказал, что выбор концепции объясняется стремлением развивать в регионе не только культурные, но и экономические связи. Он добавил, что подобные инициативы должны показать регион с лучшей стороны не только туристам и участникам культурных мероприятий, но и потенциальным инвесторам.

– К нам приезжают не только культурные люди, но и бизнесмены, которые должны видеть инвестиционную привлекательность нашего региона. А у нас есть что показать, – поделился ресторатор.

Миниханов подчеркнул, что ресторан изначально задумывался как площадка, объединяющая представителей разных народов и вероисповеданий.

– Мы же говорим о том, что у нас в Омске многообразие, в России многообразие, мы друг друга дополняем. И татары, и казахи, и узбеки, и чеченцы, и другие национальности, которые проживают здесь, – это общая российская культура, – отметил он.

Tasu стал первым рестораном халяльного формата в Омске. По словам Миниханова, в заведении «мясо все стандартизировано», отсутствуют алкогольные напитки, а посетителями могут стать люди любой национальности и вероисповедания, желающие «вкусно поесть и окунуться не только в национальную культуру, но и в национальную еду народов России».

В меню ресторана представлены блюда разных народов. Владелец отметил, что команда заведения старается отразить в кухне культурное многообразие национальностей, проживающих в Омской области и всей стране.

– У нас сибирские пельмени, но из конины, чеченское национальное блюдо жиж-галнаш, татарский десерт чак-чак, шурпа, лагман, манты, борщ… Конечно, блюда более двухсот национальностей мы не сможем предоставить, но тем не менее мы стремимся к консолидации всех национальностей и вероисповеданий, которые живут в Омске, – рассказал Миниханов.

Что касается планов на будущее, то он не исключает возможности расширения, но предпочитает действовать без спешки.

– Ну, как говорил Михаил Васильевич Ломоносов: «Поспешай медленно». Поэтому немножко терпения. Посмотрим динамику, потому что в любом случае это бизнесовый проект, он для Омска новый, – заключил Миниханов.

По словам предпринимателя, через ресторан Tasu он и его команда стремятся прививать традиционные семейные ценности, такие как трезвый и здоровый образ жизни, а также укрепление института семьи.