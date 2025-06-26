В Усть-Ишимском районе предлагают купить задолженности за воду и канализацию почти тысячи абонентов.

Во вторник, 24 июня, на торги выставили лот, основой которого стала задолженность жителей Усть-Ишимского района Омской области за услуги водоснабжения и водоотведения. Право требования этих долгов ранее принадлежало муниципальному предприятию «Жилищно-коммунальный комплекс», которое признали банкротом в апреле 2024 года.

Согласно опубликованным документам, сумма задолженности превышает 3,7 миллиона рублей. В списке должников числится 965 человек. Размер долгов у абонентов разный: от символических сумм до 160 тысяч рублей.

Лот выставлен на торги в формате публичного предложения: начальная стоимость установлена на уровне 4,095 миллиона рублей, однако со временем она будет снижаться. При этом в документации отмечено, что размер задолженности на момент продажи не подтвержден окончательно и может быть пересмотрен.