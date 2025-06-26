Профессор Ионов объяснил, как не пропустить первые симптомы опасного состояния.

Симптомы, предшествующие инсульту, зависят от его причины, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Он указал на самые характерные признаки опасного состояния.

По словам специалиста, геморрагический инсульт развивается на фоне гипертонии, когда из-за высокого давления происходит разрыв сосудов и кровоизлияние в мозг. Если приступу предшествует гипертонический криз, то первые симптомы связаны именно с резким повышением давления и спазмом сосудов. Это могут быть головная боль, тошнота, рвота и головокружение.

- Причиной геморрагического инсульта может быть и закупорка сосуда головного мозга тромбом. В этом случае человек ничего не почувствует до того момента, как все начнется. При тромбоэмболии люди спокойно умирают во сне. Но зачастую тромбоэмболии предшествуют стресс или перенапряжение, особенно если в наличии такой фактор риска как повышенная свертываемость крови, - пояснил специалист в интервью «Ленте.ру».

Он добавил, что геморрагический инсульт развивается стремительно - за считанные минуты, тогда как ишемический может формироваться в течение суток. При этом симптомы последнего часто выражены нечетко: могут появиться слабость, рассеянность, головная боль, нарушения координации, речи или зрения.

Профессор подчеркнул, что в большинстве случаев инсульты происходят у людей с гипертонией, которые не наблюдаются у врача, нерегулярно принимают или вовсе игнорируют назначенные препараты для снижения давления.