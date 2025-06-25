Омск-Информ
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·Общество

Всего обновлению подлежат восемь павильонов.

Омское УДХБ объявило тендер на реконструкцию остановок общественного транспорта. Подрядчика ищут на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта – 14,9 млн рублей.

Всего в списке значатся восемь остановок: 

  • «Карбышева» (в обоих направлениях);
  • «Поликлиника» (в обоих направлениях);
  • «Озеро Хасан» (в обоих направлениях);
  • «Библиотека» (в обоих направлениях);
  • «10-я Чередовая» (в обоих направлениях);
  • «По дороге в Морозовку» (в обоих направлениях);
  • «Гараж ПАТП 4» (в обоих направлениях);
  • «Поворот» (в обоих направлениях).
  • Проезд к СНТ «Сибирский садовод 2».

В перечень работ входят обновление посадочных площадок, ремонт тротуаров и подходов к остановкам, обустройство заездных карманов и замена старых бордюров. На отремонтированные площадки планируется установить павильоны из металла, оборудованные урнами и лавочками.

Результаты аукциона будут подведены 7 июля 2025 года. Исполнитель обязан завершить все работы не позднее 15 октября 2025 года.

Олег Кипорук
·Общество

Всего обновлению подлежат восемь павильонов.

Омское УДХБ объявило тендер на реконструкцию остановок общественного транспорта. Подрядчика ищут на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта – 14,9 млн рублей.

Всего в списке значатся восемь остановок: 

  • «Карбышева» (в обоих направлениях);
  • «Поликлиника» (в обоих направлениях);
  • «Озеро Хасан» (в обоих направлениях);
  • «Библиотека» (в обоих направлениях);
  • «10-я Чередовая» (в обоих направлениях);
  • «По дороге в Морозовку» (в обоих направлениях);
  • «Гараж ПАТП 4» (в обоих направлениях);
  • «Поворот» (в обоих направлениях).
  • Проезд к СНТ «Сибирский садовод 2».

В перечень работ входят обновление посадочных площадок, ремонт тротуаров и подходов к остановкам, обустройство заездных карманов и замена старых бордюров. На отремонтированные площадки планируется установить павильоны из металла, оборудованные урнами и лавочками.

Результаты аукциона будут подведены 7 июля 2025 года. Исполнитель обязан завершить все работы не позднее 15 октября 2025 года.

Олег Кипорук