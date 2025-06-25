Всего обновлению подлежат восемь павильонов.
Омское УДХБ объявило тендер на реконструкцию остановок общественного транспорта. Подрядчика ищут на сайте госзакупок. Максимальная сумма контракта – 14,9 млн рублей.
Всего в списке значатся восемь остановок:
- «Карбышева» (в обоих направлениях);
- «Поликлиника» (в обоих направлениях);
- «Озеро Хасан» (в обоих направлениях);
- «Библиотека» (в обоих направлениях);
- «10-я Чередовая» (в обоих направлениях);
- «По дороге в Морозовку» (в обоих направлениях);
- «Гараж ПАТП 4» (в обоих направлениях);
- «Поворот» (в обоих направлениях).
- Проезд к СНТ «Сибирский садовод 2».
В перечень работ входят обновление посадочных площадок, ремонт тротуаров и подходов к остановкам, обустройство заездных карманов и замена старых бордюров. На отремонтированные площадки планируется установить павильоны из металла, оборудованные урнами и лавочками.
Результаты аукциона будут подведены 7 июля 2025 года. Исполнитель обязан завершить все работы не позднее 15 октября 2025 года.