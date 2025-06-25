Эпизод выйдет в эфир в августе–сентябре.

В скором времени на федеральном телевидении расскажут о процессе обновления значимых мостов Омска. Специально для программы «Жизнь своих» съемочная команда посетила строительную площадку моста имени 60-летия ВЛКСМ, пообщавшись с представителями подрядчиков и узнав подробности ремонтных мероприятий.

Ведущий Евгений Кривцов обсудил детали капитального ремонта с представителем подрядчика. Отдельное внимание представители Первого канала обратили внимание на восстановление Ленинградского моста, также осуществленного компанией «СтройТраст». Первый заместитель директора фирмы Игорь Шестаков подробно осветил специфику обоих проектов, подчеркнув различия и трудности, возникающие в процессе строительных работ.

Продюссеры телепередачи акцентировали внимание на ключевом значении мостов для повседневной жизни города. Они признали, что обойти стороной процесс их капитального преображения было невозможно.

Рассказ о реконструкции мостов в Омске войдет в итоговый выпуск цикла передач «Жизнь своих», посвященный региону и его людям. Показ эпизода запланирован на август-сентябрь текущего года.

Напомним, что реконструкция мостов реализуется в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем финансирования за четыре года превысит 5 млрд рублей.