Большая часть дополнительных средств направлена на модернизацию тепловых сетей, а также покупку дорожной техники и решение прочих коммунальных проблем.

Сегодня, 25 июня, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты рассмотрели и приняли сразу во всех чтениях ряд документов, связанных с исполнением бюджета Омска за 2024 год. Также обсуждались финансовые итоги первого квартала текущего года.

– Мы подвели итоги работы за 2024 год в плане исполнения бюджета. 6 июня в горсовете по этому вопросу прошли публичные слушания. Доходы поступили в объеме 45,1 млрд руб., что в основном обусловлено увеличением поступлений налоговых доходов. А расходная часть исполнена в объеме 45,2 млрд руб. И скажу, что этот бюджет стал уже сейчас снова рекордным. К сожалению, дефицит бюджета более 7 млрд рублей. Тем не менее мы не выходим за рамки допустимых норм и можем участвовать в национальных проектах. Большая часть расходов пришлась на отрасли социальной сферы. Хотел бы отметить, что мы вносили в него поправки около 10 раз. И главное, что в 2024 году нам удалось сократить дефицит бюджета, – отметил спикер Омского городского совета Владимир Корбут.

Кроме того, депутаты рассмотрели финансовые итоги первого квартала 2025 года. Были приняты пятые изменения в главный финансовый документ, а параметры бюджета изменились в четвертый раз. Бюджет увеличится почти на один миллиард рублей. Доходы выросли за счет субсидий на 852 млн рублей, также в казну поступили и собственные средства в размере 88 млн рублей. Большая часть этой суммы направлена на решение коммунальных проблем, в частности, почти 500 млн руб. пойдет на модернизацию тепловых сетей, часть суммы – на закупку дорожной техники.

По словам Корбута, в этом году за счет роста параметров бюджета город также сможет участвовать в национальных проектах, не только ремонтировать школы, но оснащать их максимально новым оборудованием. Результаты омичи смогут оценить уже 1 сентября.