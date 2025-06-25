В документе определены цели, задачи и принципы патриотического воспитания, а также полномочия органов власти в этой сфере.

На состоявшемся 25 июня пленарном заседании Законодательного собрания Омской области депутаты сразу в первом и втором (окончательном) чтении приняли закон о патриотическом воспитании. Документ был разработан во исполнение поручения губернатора Виталия Хоценко и представлен на рассмотрение парламентариев заместителем председателя регионального правительства Иваном Колесником.

– Сегодня работа с молодежью необходима, чтобы обеспечить преемственность ценностей нашего государства для его стабильного развития. Это важно и с учетом роста чуждого информационного, идеологического влияния на молодежь. Регулирование вопросов государственной молодежной политики требует особого внимания, поскольку поступают новые вызовы, которые необходимо решать, – подчеркнул Колесник значимость документа.

Он отметил, что до настоящего времени в Омской области отсутствовал единый нормативный правовой акт, направленный на регулирование патриотического воспитания граждан и не был определен исполнительный орган, ответственный за реализацию государственной политики в этой сфере. Новый закон призван исправить ситуацию.

Как пояснил зампред областного правительства, в документе раскрывается понятийный аппарат патриотического воспитания, а также ставятся соответствующие задачи для органов власти. Закон, в частности, предусматривает:

Участие органов местного самоуправления Омской области в патриотическом воспитании.

Создание и деятельность межведомственного совета по патриотическому воспитанию.

Информационное и финансовое обеспечение деятельности в сфере патриотического воспитания.

Депутаты единогласно поддержали законопроект «О патриотическом воспитании в Омской области» утвердив его в качестве нового регионального закона. Претензии парламентариев возникли лишь к пояснительной записке документа, в которой указывается, что реализация закона не потребует выделения дополнительных средств областного бюджета. Как пояснил Иван Колесник, речь идет об уже сверстанном бюджете текущего года. Он признал, что масштабные молодежные мероприятия патриотического характера могут быть достаточно затратны, и попросил депутатов учесть это при формировании регионального бюджет на последующие годы.

– Как неоднократно заявлял президент Владимир Владимирович Путин, патриотизм был, есть и будет одной из основ существования нашей страны. Очень непростая ситуация в мире наглядно показывает, насколько это актуально. Кажется, что сегодня это понимают практически все, вместе с тем дело патриотического воспитания многими воспринималось как обязанности кого-то другого – кого-то из органов то ли государственной, то ли муниципальной власти. В нашем новом законе как раз и будет прописано, кто и за что отвечает. Координировать работу по патриотическому воспитанию будет межведомственный совет, прообраз которого в регионе уже создан. Напомню, что в преддверии празднования 80-летия Победы при губернаторе был создан оргкомитет «Победа», который очень успешно занимался планированием и проведением праздничных патриотических мероприятий. Изначально предполагалось, что оргкомитет продолжит свою деятельность и после 9 мая, и вот теперь он может быть трансформирован в межведомственный совет по патриотическому воспитанию, – прокомментировал принятие нового закона о патриотическом воспитании спикер областного парламента Александр Артемов.

Добавим, что аналогичные законы уже действуют более чем в 60 регионах России и обсуждается принятие такого документа на федеральном уровне.