Причиной травмы стало нарушения техники безопасности.

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области приняла участие в судебном процессе по иску о возмещении морального вреда сотруднику, пострадавшему в результате производственной травмы, предъявленному крупной мясоперабатывающей компании.

Выяснилось, что в марте 2024 года сотрудник выполнял обязанности грузчика на предприятии, занимаясь укладкой товара на транспортные рамки для последующей заморозки. Одна из рам внезапно рухнула, серьезно травмировав мужчину. Пострадавший получил множественные переломы позвоночника, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Стало известно, что причиной аварии стали неудовлетворительная организация производства работ, необеспечение контроля со стороны работодателя за ходом их выполнения и ненадлежащее соблюдение трудовой дисциплины.

Рассмотрев материалы дела, суд принял сторону истца, удовлетворив иск о выплате компенсации морального вреда в размере 800 тыс. рублей.

Компания обжаловала судебное решение, утверждая, что сумма чрезмерно высока и вина компании не доказана. Однако судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда сочла доводы прокуратуры убедительными и подтвердила справедливость первоначального постановления.