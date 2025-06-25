По словам народной артистки РСФСР, она «страшно переживала» из-за того, что не была приглашена на свадьбу внучки.

В эфире программы «Малахов» показали одно из последних интервью народной артистки РСФСР Валентины Талызиной, снятое за две недели до ее кончины. Родившейся в Омске актрисы не стало в прошлую субботу, 21 июня. Талызиной было 90 лет.

Как выяснилось, внучка актрисы Анастасия, пошедшая по ее стопам, страшно обидела бабушку, не пригласив ее на свадьбу прошлым летом. Та даже не знала о состоявшемся торжестве.

– Я очень грущу по этому поводу, – отметила Талызина в интервью.

По ее словам, отсутствие приглашения было вызвано взрывным характером народной артистки.

– Дочка сказала, что приедут иркутские родственники и… замолчат, мол, я возьму все внимание на себя… Ну они б мне сказали: «Валя, заткнись!» – я бы и заткнулась. Но они хотели, чтобы все внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала! – призналась Валентина Талызина.

Несмотря на большую обиду, она простила внучку и решила оставить ей в наследство квартиру на Большой Никитской улице в центре Москвы стоимостью более 50 млн рублей.

Прощание с Валентиной Талызиной состоялось накануне в Театре Моссовета, на сцене которого она служила более 50 лет.