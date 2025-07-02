Увековечением памяти народной артистки РСФСР занялись не омичи.

Общественное движение «Зов народа» обратилось к губернатору Омской области Виталию Хоценко с предложением установить мемориальную табличку народной артистке РСФСР Валентине Талызиной на фасаде дома в Омске, где она жила. Свою просьбу общественники продублировали в Министерство культуры РФ, сообщает «Абзац» со ссылкой на члена совета движения Руслана Шаламова.

– Важно отметить, что Валентина Илларионовна родилась в Омске и всегда поддерживала связь со своей малой родиной. Поэтому мы считаем, что установка памятной таблички на доме, где она жила, станет не только достойным увековечением ее памяти, но и символом признательности от земляков, – сказал Шаламов.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске, скончалась 21 июня 2025 года в Москве, похоронена на Ваганьковском кладбище. Причиной смерти народной артистки РСФСР стало онкологическое заболевание.

В Омске есть традиция открытия мемориальных досок на домах, где жили выдающиеся артисты. Например, открыты они в честь супругов-актеров Омского драматического театра народного артиста РСФСР Бориса Каширина и заслуженной артистки РСФСР Елены Аросевой на улице Ленина, 40; народной артистки России, лауреата премии «Золотая маска» Елены Псаревой – на улице Ленина, 8; заслуженной артистки России, солистки Омского государственного музыкального театра Надежды Блохиной, заслуженной артистки России, главного хормейстера Государственного Омского русского народного хора Ириады Ивановой и заслуженного артиста РСФСР, главного балетмейстера хора Якова Коломейского – на улице Ленина, 49. Памятная доска, посвященная Любови Полищук,установлена на улице Володарского, 74, на здании школы № 97, где она училась. В Омске есть памятная доска Михаилу Ульянову, которая установлена на здании театра драмы, где народный артист СССР в 1944 году начал свою творческую деятельность.