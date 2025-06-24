Прощание с артисткой проходит сегодня.
В субботу, 21 июня, в возрасте 90 лет скончалась народная артистка РСФСР и уроженка Омска Валентина Талызина. Ее уход символизирует завершение важной эпохи в истории российского искусства. Именно так высказался почетный президент Омского землячества, омич Сергей Бабурин на прощании с ней.
– Мы прощаемся не только с великой актрисой, мы прощаемся с тем советским кинематографом, советским театром, который был разным. Он был трепетный и жесткий, он был ироничный и простой, но он всегда был добрый, – заявил Бабурин «Газете.ру».
Бабурин отметил, что Валентина Талызина была для всех своеобразным маяком, подчеркнув ее значимую роль в омской театральной традиции. Торжественная церемония прощания с народной артисткой проходит в Театре имени Моссовета, на сцене которого она служила более полувека.
Ранее актер театра и кино Андрей Анкудинов рассказал о совместной работе с артисткой.