Валентина Талызина скончалась в минувшие выходные в возрасте 90 лет.

Актер театра и кино Андрей Анкудинов рассказал о совместной работе с заслуженной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Она скончалась накануне в возрасте 90 лет. Анкудинов описал ее как сильную, энергичную актрису с огромным творческим потенциалом.

– Если она к кому-то искренне привязывалась, то эта привязанность была очень-очень мощной, очень трогательной, очень трепетной. Валентина Илларионовна – это, конечно, звезда огромнейшей величины и безусловное украшение и гордость Театра Моссовета, – рассказал Анкудинов «Известиям».

Он вспомнил, как в 2017 году на фестивале в Юрмале Талызина предложила ему выступить дуэтом, мотивируя это тем, что оба они родом из Омска. Результатом стало включение дуэта в спектакль «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского, где Талызина играла роль Маши Мурзавецкой. Актриса сумела превратить свою героиню, полную отрицательных черт, в персонаж, достойный сочувствия и понимания. Как вспоминал Анкудинов, Талызина оправдывала поступки своей героини любовью к племяннику, ради которого та была готова пойти на все.

Анкудинов отметил, что спектакль «Волки и овцы» стал ярким бенефисом актрисы. Зрители воспринимали постановку с восторгом, зал всегда был заполнен. Актриса исполняла на сцене романс, сопровождаемый чередующимися портретами. В 2024 году Талызина создала спектакль «Пиковая дама», где исполняла французские романсы и гусарские песни.

– В 2024 году выпускается спектакль «Пиковая Дама», и тоже музыка, и тоже песни гусарские, и ее графиня поет французский романс, – поделился актер.

Каждый визит в театр начинался с посещения комнаты Талызиной, где артисты преклонялись перед ней и называли великой. Она обожала шутки и смех, и Анкудинов старался делиться с ней веселыми историями и анекдотами. По окончании спектаклей актриса неизменно собирала актеров, чтобы выразить каждому теплые слова благодарности.

Прощание с Валентиной Талызиной пройдет завтра, 24 июня, в Москве, в Театре имени Моссовета, на сцене которого она служила более полувека.