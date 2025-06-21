Артистки не стало на 91-м году. Похоронят ее на Ваганьковском кладбище.

Сегодня, 21 июня, ушла из жизни известная актриса из Омска Валентина Талызина. Ее не стало на 91-м году. Об этом сообщили в театре Моссовета, где Талызина служила многие годы. Ранее у актрисы диагностировали рак поджелудочной железы.

Валентина Талызина родилась в Омске в 1935 году и жила здесь до 1954 года. У нее не получилось поступить на исторический факультет Омского пединститута, и Талызина училась 2 года в Омском сельхозинституте на экономиста.

Но затем она бросила вуз и уехала в Москву, где поступила в ГИТИС. А уже с 1958 года стала работать в Театре имени Моссовета.Снялась более чем в 40 кинокартинах, среди которых культовые советские «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Афоня», «Большая перемена». Валентина Талызина знакома зрителю и по мультфильму «Простоквашино», ее голосом говорит мама Дяди Федора.

Талызина – заслуженная и народная артистка РСФСР, лауреат множества премий. В 2017 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Похороны актрисы состоятся 24 июня на Ваганьковском кладбище, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на близкого друга артистки Владека Дармана. Прощание пройдет в Театре Моссовета, подтвердил агентству худрук театра Евгений Марчелли.