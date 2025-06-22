Речь идет о недвижимости, интеллектуальных правах, государственных наградах и орденах.

Юрист Александр Хаминский рассказал о наследстве актрисы Валентины Талызиной, скончавшейся накануне в возрасте 90 лет. Народная артистка РСФСР является уроженкой Омска.

По словам Хаминского, основной ценностью в наследстве Талызиной является ее квартира на Большой Никитской улице в центре Москвы. Стоимость объекта может достигать 50 млн рублей и более, сообщает «АиФ». Кроме того, актриса владела дачей в подмосковном Кратково. В этом поселке коттеджи продаются от 12 млн рублей.

Также значительной частью наследия актрисы являются интеллектуальные права, отметил Хаминский.

– Речь идет о гонорарах от озвучивания легендарных фильмов и мультфильмов («Ирония судьбы», «Трое из Простоквашино» и др.), а также правах на сценарий документального фильма о Бунине (1994 г.). Не стоит забывать и о личных вещах, государственных наградах, включая ордена и медали, – сказал юрист.

Прощание с Валентиной Талызиной состоится 24 июня в Театре имени Моссовета, на сцене которого она служила более полувека.