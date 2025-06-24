Письмо бывшего президента зачитал актер Александр Яцко на сцене Театра имени Моссовета.

Сегодня, 24 июня, в Театре имени Моссовета проходит церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной. На прощание собрались ее коллеги, близкие и поклонники. Со сцены театра актер Александр Яцко зачитал письмо Дмитрия Медведева, которое было написано после ее смерти.

– Без этой замечательной актрисы невозможно представить отечественную культуру. Ее творческие работы вошли в сокровищницу нашего искусства, полюбились миллионам людей самых разных поколений. Она создала неповторимые, удивительно достоверные образы. Одинаково свободно чувствовала себя в драме, комедии, популярных телефильмах, на сцене театра и даже за кадром мультфильмов… Каждая роль служила примером мастерского владения профессией, – цитирует слова Медведева Super.ru.

Яцко также подчеркнул, что Талызина подарила свой голос не только мультяшным персонажам, но и актрисе Барбаре Брыльской в «Иронии судьбы».

Напомним, ранее Бабурин заявил на прощании с землячкой, что ее уход символизирует завершение важной эпохи в истории российского искусства.