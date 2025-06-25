Спикер ОГС Владимир Корбут и глава профильного комитета Юрий Арчибасов рассказали, для чего принято непопулярное решение о повышении стоимости проезда.

Уже с 1 июля в Омске повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее решение согласовано сегодня, 25 июня, во время пленарного заседания Омского городского совета. Оплата по безналу возрастет на 3 рубля и на 5 рублей при наличном расчете. То есть вместо 35 рублей по картам граждане будут платить 38 рублей, и 45 – вместо 40 наличкой.

– Это было нелегкое решение. Но в прошлом году совместно с мэром города Омска решили, что не будем раз в пятилетку повышать оплату на значительные суммы, а лучше ежегодно увеличивать по чуть-чуть, соотносясь с темпами инфляции. Себестоимость проезда в общественном транспорте, в том числе на электротранспорте, устанавливает РЭК. Для автобусов она сейчас составляет почти 60 рублей, для электрического транспорта – около 70 рублей. «Недостающую» разницу компенсирует бюджет Омска. Наше сегодняшнее решение позволит снизить нагрузку на бюджет только до конца 2025 года на 78,8 миллиона рублей, – отметил председатель горсовета Владимир Корбут.

Напомним, что ровно год назад проезд в общественном транспорте подорожал сразу на 10 рублей, и это было болезненно воспринято многими горожанами. Поскольку до этого цены на проезд не менялись более 5 лет.

Владимир Корбут не исключает дальнейший рост стоимости проезда в общественном транспорте, но не раньше чем через год. Поскольку все видят, что постоянно дорожает бензин и многие другие расходы растут.

– Бюджет Омска весьма скудный для города-миллионника. Если рассчитывать сумму на одного жителя, из миллионных городов, пожалуй, мы в самом невыгодном положении находимся. Тем не менее мы должны участвовать во всех национальных проектах для того, чтобы максимально получать денежные средства из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования, – подчеркнул Корбут.

Речь идет о ремонте школ, дорог, тротуаров, благоустройстве общественных пространств, детских площадок, различных видах социальной поддержки омичей.

Уточним, что инициатором повышения стоимости проезда выступила администрация Омска. Так, на заседании профильного комитета по вопросам транспортной инфраструктуры представители мэрии акцентировали внимание депутатов на продолжающемся росте стоимости ГСМ и оборудования, которое позволяет городскому транспорту работать без перебоев.

Председатель комитета ОГС по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов подчеркнул, что вопрос о повышении проезда болезненный для горожан, всесторонне рассматривался и подробно обсуждался с учетом всех за и против. Докладчиком был замглавы города Владимир Куприянов. После долгих споров остановились на цифрах 3 и 5 рублей. По словам Арчибасова, более выгодная оплата по безналу должна стимулировать омичей отказываться постепенно от расчетов наличкой.

– Это делается для того, чтобы максимальное количество граждан Омска оплачивали проезд по безналичной форме. Тем самым мы выводим из тени участников процесса перевозок. Эта мера способствует увеличению денежных средств, собираемых предприятиями, – уверен Арчибасов.

По предварительным подсчетам, за год, с 1 июля 2025 по 1 июля 2026 года, за счет повышения проезда в общественном транспорте бюджет Омска сэкономит порядка 160 млн рублей. Что касается нерегулируемых маршрутов, они в праве устанавливать плату за проезд исходя из собственных расчетов. «Управы на них нет», – констатировал Арчибасов.

Добавим, что для школьников, студентов и пенсионеров по карте «Омка» также плата возрастет на 3 рубля. А по безналу, как и для всех, – на 5 рублей.