Компания сорвала сроки поставки, не предоставив убедительных объяснений.

Омское управление Федеральной антимонопольной службы включило компанию, выигравшую контракт на поставку саженцев кустарников для города, в реестр недобросовестных поставщиков.

Победитель аукциона не выполнил условия договора – растения, которые должны были поступить в администрацию Омска до 18 апреля, так и не были поставлены. Предприниматель заявил, что саженцы погибли из-за заморозков, и поэтому он не сможет выполнить обязательства. После срыва поставки муниципалитет в одностороннем порядке расторг контракт.

В УФАС сочли, что поставщик уклонился от исполнения условий. Письменных пояснений и документов он не представил. Согласно решению антимонопольного ведомства, в течение двух лет компания будет находиться в реестре недобросовестных поставщиков.