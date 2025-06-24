За 10 лет застройщик не смог осилить даже первый этаж здания торгового объекта.

На проспекте Мира в Советском округе города Омска готовятся к реконструкции замороженного более 10 лет назад недостроенного торгового центра. Соответствующее заключение появилось в системе ЕГРЗ.

Недостроенный двухэтажный торговый объект, находящийся по адресу: проспект Мира, 73с, возле Забайкальского рынка, расположен на двух участках общей площадью 3977 кв. м. Первый – предназначен для размещения административно-торгового комплекса, а другой – для строительства торгово-офисного здания. Корреспондент «Омск-информа» побывал на месте затянувшейся на десятилетие стройки.

Металлический забор, ограждающий многолетнюю стройку от внешнего мира и посторонних глаз, помят и обклеен различными объявлениями. Некоторые из них могут висеть здесь годами. За оградой – кучки строительного мусора, заросли травы и кустарника, электрооборудование и различные контейнеры, не похожие на бытовки для рабочих.

По наблюдениям, здесь нет и рабочих, а территория выглядит безжизненно. На попытки «прорваться» на огороженный участок никто не вышел, даже охранник. Однако дыру от недавно разрытого участка пешеходного перехода кто-то все же закрыл поддонами.

Темпы стройки «впечатляют»: за 10 с лишним лет успели залить фундамент и построить основу подвального помещения. Первый и второй этаж, по всей видимости, запланированы на следующий десяток лет.

На территории недостроя стоит разваливающаяся трансформаторная будка. Планировали ли ее убирать, или гармонично интегрировать в концепцию будущего торгового центра – неизвестно.

Напомним, что оценку здания проводило омское бюро «Архбюро 91», а застройщиком выступает ООО «Гортэн», основной вид деятельности которого – торговля легковыми и грузовыми автомобилями. С момента основания в 2018 году компания не получила никакого дохода.

Генеральному директору компании Евгению Дмитриенко также принадлежит омская ЛНК, занимающаяся техническими испытаниями и контролем. Помимо этого, Дмитриенко является учредителем еще четырех фирм, включая строительную организацию. В настоящее время петербургская строительная компания «Версопроект», в которой он является учредителем, находится в стадии банкротства.