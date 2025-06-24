Здание на проспекте Мира не могут завершить уже более 10 лет.

На проспекте Мира, в Советском округе Омска, планируется реконструировать недостроенный торговый объект, представляющий собой жуткую заброшку. Соответствующее заключение, выданное 23 июня, есть в системе ЕГРЗ.

Оценку объекта проводило омское «Архбюро 91», а застройщиком является ООО «Гортэн», специализирующееся на торговле легковыми и грузовыми машинами. Однако с момента основания в 2018 году компания не заработала ни рубля.

Директор компании Евгений Дмитриенко также являтся главой омской ЛНК, занимающейся техническим контролем и испытаниями. Кроме того, Дмитриенко является учредителем четырех организаций, в числе которых есть и строительная. Однако сейчас Петербургская строительная компания «Версопроект» находится в процессе банкротства.

Недострой находится по адресу: проспект Мира, 73с, возле Забайкальского рынка, расположен на двух участках, общей площадью 3977 кв. м. Первый предназначен для размещения административно-торгового комплекса, а другой – для строительства торгово-офисного здания. Изначально торговый комплекс собирались сделать двухэтажным, однако на данный момент на площадке нет даже первого этажа. Сама стройка заморожена почти 10 лет назад.