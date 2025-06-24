Максимальное время ожидания составило 4 часа.

Сегодня, 24 июня, из омского аэропорта не смогли вовремя вылететь четыре самолета. В основном перебои наблюдались с авиасообщением с Сочи, а максимальное время задержки пока составило 4 часа.

Так, рейс «Уральских авиалиний» должен был вылететь в 04:05, но в воздух борт поднялся лишь в 05:52. То есть задержка составила почти 2 часа.

Другой самолет, принадлежащий авиакомпании «Россия», вылет которого был назначен на 07:20, еще не вылетел. По состоянию на 10:00 вылет предварительно назначен на 11:10. По этой информации рейс задержан минимум на 4 часа.

Еще один борт до Сочи должен был подняться в воздух 08:35, однако полет начал лишь в 09:35. Рейс обслуживается авиакомпанией «Северный ветер».

Также вовремя не смог вылететь самолет до Москвы. Рейс «Аэрофлота», вылет которого назначен на 08:05 задержался до 08:37.

Ранее сообщалось, что в омском аэропорту произошла массовая задержка рейсов.