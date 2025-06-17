Омск-Информ
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·Общество

Пять самолетов изменили свое расписание.
Сегодня, 17 июня, из омского аэропорта не смогли вовремя вылететь пять самолетов. Задержки составили до 2,5 часа.
Рейс Омск – Москва (авиакомпании «Победа») отправился в 7:48 вместо 5:10; Омск – Сочи («Уральские авиалинии») – в 4:59 вместо 4:05; Омск – Санкт-Петербург («Северный ветер») – в 6:30 вместо 5:20; Омск – Сочи («Россия») – в 8:00 вместо с 7:20; Омск – Сочи («Северный ветер») – в 8:50 вместо 8:00.
Причиной задержек стало позднее прибытие в Омск самолетов под эти рейсы.
1087Андрей Андреев
·Общество

Пять самолетов изменили свое расписание.
Сегодня, 17 июня, из омского аэропорта не смогли вовремя вылететь пять самолетов. Задержки составили до 2,5 часа.
Рейс Омск – Москва (авиакомпании «Победа») отправился в 7:48 вместо 5:10; Омск – Сочи («Уральские авиалинии») – в 4:59 вместо 4:05; Омск – Санкт-Петербург («Северный ветер») – в 6:30 вместо 5:20; Омск – Сочи («Россия») – в 8:00 вместо с 7:20; Омск – Сочи («Северный ветер») – в 8:50 вместо 8:00.
Причиной задержек стало позднее прибытие в Омск самолетов под эти рейсы.
1087Андрей Андреев