Умер Леонид Витальевич Юшкевич.

В Омске скончался известный ученый в области сельского хозяйства Леонид Юшкевич. Как сообщает Омский аграрный научный центр, ему было 72 года.

Леонид Юшкевич исследовал агрофизические свойства, а также водный и питательный режим черноземов Западной Сибири, занимался проблемами экологического земледелия, оптимизацией структуры пашни, а также принимал участие в испытании новой сельхозтехники. Он также преподавал в ОмГАУ и ОмГПУ, был научным руководителем и членом трех диссертационных советов. Сотрудничал с региональным минсельхозом, в том числе в части внедрения инновационных разработок и передового опыта.

Успел издать более 500 научных трудов. В 2022 году получил звание «Почетный работник науки и высоких технологий РФ», потом – «Заслуженный ветеран СО РАН».

Прощание с Леонидом Витальевичем состоится завтра, 25 июня, в стенах Омского аграрного научного центра (Королева, 26) в 9:45. В 10:45 пройдет отпевание в Воскресенском военном соборе.