Университет занял первое место среди омских вузов.
Консорциум сетевых электронных библиотек (СЭБ) опубликовал индекс читательской активности вузов России. Омский ГАУ за 2024/2025 учебный год занял первое место среди омских вузов, второе – среди сибирских, шестое – среди российских. Любопытно, что в топ-10 вошли аграрные вузы.
– Уровень читательской активности того или иного университета – это ведь один из важных критериев, демонстрирующих качество обучения в нем, эффективность его образовательного процесса, – рассказал основатель Консорциума СЭБ, директор EdTech-компании «Лань» Александр Никифоров. – Очевидно, что ни о каком качественном образовании не может быть и речи в университете, где студенты не работают с учебными материалами, с верифицированными источниками знаний.
Отметим, что индекс читательской активности измеряет вовлеченность студентов в обучение через работу с источниками СЭБ. Учитывается не только число прочитанных изданий, но и глубина их прочтения.