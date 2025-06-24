Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Служащие минобра получат надбавки «за вредность».

Министр науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области Александр Кольцов утвердил систему надбавок к окладам сотрудников ведомства. Распоряжение опубликовано на официальном портале публикования правовых актов.

Размер надбавок устанавливается дифференцированно в зависимости от группы должностей:

  • Высшая группа должностей: надбавка составит от 119 до 128 % от размера оклада.
  • Главная группа должностей: надбавка установлена в диапазоне от 109 до 118 % от оклада.
  • Ведущие специалисты: получат надбавку от 99 до 108 % от оклада.
  • Старшая группа должностей: размер надбавки составит от 89 до 98 % от оклада.
  • Младшая группа должностей: предусмотрена надбавка от 79 до 88 % от установленного оклада.

Согласно документу, ежемесячная надбавка государственным служащим вводится с целью компенсировать повышенную интенсивность и напряженность их труда, а также высокую нервно-психологическую нагрузку, испытываемую работниками при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Олег Кипорук
·Образование

Служащие минобра получат надбавки «за вредность».

Министр науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области Александр Кольцов утвердил систему надбавок к окладам сотрудников ведомства. Распоряжение опубликовано на официальном портале публикования правовых актов.

Размер надбавок устанавливается дифференцированно в зависимости от группы должностей:

  • Высшая группа должностей: надбавка составит от 119 до 128 % от размера оклада.
  • Главная группа должностей: надбавка установлена в диапазоне от 109 до 118 % от оклада.
  • Ведущие специалисты: получат надбавку от 99 до 108 % от оклада.
  • Старшая группа должностей: размер надбавки составит от 89 до 98 % от оклада.
  • Младшая группа должностей: предусмотрена надбавка от 79 до 88 % от установленного оклада.

Согласно документу, ежемесячная надбавка государственным служащим вводится с целью компенсировать повышенную интенсивность и напряженность их труда, а также высокую нервно-психологическую нагрузку, испытываемую работниками при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Олег Кипорук