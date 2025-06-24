Служащие минобра получат надбавки «за вредность».
Министр науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области Александр Кольцов утвердил систему надбавок к окладам сотрудников ведомства. Распоряжение опубликовано на официальном портале публикования правовых актов.
Размер надбавок устанавливается дифференцированно в зависимости от группы должностей:
- Высшая группа должностей: надбавка составит от 119 до 128 % от размера оклада.
- Главная группа должностей: надбавка установлена в диапазоне от 109 до 118 % от оклада.
- Ведущие специалисты: получат надбавку от 99 до 108 % от оклада.
- Старшая группа должностей: размер надбавки составит от 89 до 98 % от оклада.
- Младшая группа должностей: предусмотрена надбавка от 79 до 88 % от установленного оклада.
Согласно документу, ежемесячная надбавка государственным служащим вводится с целью компенсировать повышенную интенсивность и напряженность их труда, а также высокую нервно-психологическую нагрузку, испытываемую работниками при исполнении своих профессиональных обязанностей.