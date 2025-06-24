Омск-Информ
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·Общество

Следующей ночью дождей уже не ожидается.
По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 24 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +17...+22 °C.
По прогнозу, ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15–17 м/с. Атмосферное давление будет расти.
Следующей ночью дожди закончатся: до утра 25 июня синоптики не ожидают большого количества осадков, однако местами может пойти мелкий дождь. Температура воздуха установится в диапазоне +5...+10 °C, а атмосферное давление будет слабо расти.
Олег Кипорук
·Общество

Следующей ночью дождей уже не ожидается.
По данным метеорологов Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 24 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +17...+22 °C.
По прогнозу, ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами порывы ветра достигнут 15–17 м/с. Атмосферное давление будет расти.
Следующей ночью дожди закончатся: до утра 25 июня синоптики не ожидают большого количества осадков, однако местами может пойти мелкий дождь. Температура воздуха установится в диапазоне +5...+10 °C, а атмосферное давление будет слабо расти.
Олег Кипорук