Муж убитой женщины ранее уже был судим.

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 29-летней жительницы Исилькуля. Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено днем 21 июня в квартире на улице Деповской.

В преступлении подозревается ее 33-летний супруг. По версии следствия, на почве ревности он избил жену, причинив ей тяжелые травмы, от которых женщина скончалась.

Мужчина ранее уже был судим. Его задержали, с места происшествия изъяли улики и провели криминалистический осмотр.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В суд направлено ходатайство о помещении задержанного под стражу.