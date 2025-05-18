Омск-Информ
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·Происшествия

Установлено, что травмы были нанесены знакомым потерпевшего.
В отдел полиции МО МВД России «Тюкалинский» поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации 36-летнего местного жителя с травмами головы и спины. Врачи диагностировали у потерпевшего множественные ушибы и переломы, квалифицировав их как средний тяжкий вред здоровью.
Участковым полицейским выяснено, что травмирующие удары были нанесены знакомым пострадавшего в ходе конфликта. Задержан ранее многократно судимый 40-летний местный житель.
Проводятся дальнейшие процессуальные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Мария Филимонова
·Происшествия

Установлено, что травмы были нанесены знакомым потерпевшего.
В отдел полиции МО МВД России «Тюкалинский» поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации 36-летнего местного жителя с травмами головы и спины. Врачи диагностировали у потерпевшего множественные ушибы и переломы, квалифицировав их как средний тяжкий вред здоровью.
Участковым полицейским выяснено, что травмирующие удары были нанесены знакомым пострадавшего в ходе конфликта. Задержан ранее многократно судимый 40-летний местный житель.
Проводятся дальнейшие процессуальные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Мария Филимонова