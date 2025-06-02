Теперь подсудимым может грозить до 12 лет тюрьмы.

В Омске троих мужчин будут судить за жестокое избиение человека на новогоднем корпоративе.

По версии следствия, инцидент произошел 27 декабря прошлого года в кафе Октябрьского округа. Там между работниками разных компаний вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки трое обвиняемых избили незнакомого мужчину, нанеся ему серьезные травмы головы. В результате у потерпевшего осталось шрамированное лицо.

Мужчины свою вину не признали, а уголовное дело уже передано в Октябрьский районный суд. Они обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица»). Наказание по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.