На аукцион не поступило ни одной заявки, хотя проектная документация готова и проверена экспертами.

Сегодня, 23 июня, стало известно, что аукцион на строительство подъезда к комплексу по обращению с твердыми коммунальными отходами в Таврическом районе Омской области признан несостоявшимся. На торги не поступило ни одной заявки от подрядчиков.

Начальная стоимость контракта составляла 19,7 млн рублей. Согласно условиям, подрядчику нужно завершить строительство до 30 сентября текущего года, при этом допускается привлечение субподрядных организаций.

Комплекс в Таврическом районе возводит московская компания «Гринресурс». Инвестор реализует проект на условиях концессионного соглашения и планирует построить не только полигон, но и автоматизированный завод по сортировке отходов, а также площадку для компостирования органики. Объект размещается в Ленинском сельском поселении. Подъездная дорога к нему должна начинаться от трассы, соединяющей рабочий поселок Таврическое, деревню Новотелегино и село Харламово.

Изначально строительство подъезда к комплексу было поручено омскому ООО «АРТ РемСтрой». В январе 2024 года компания заключила контракт с Управлением дорожного хозяйства Омской области на сумму 22,1 млн рублей. Подрядчик должен был провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и на ее основании построить дорогу.

Однако работы были выполнены лишь частично – на сумму 2,3 млн рублей. Фирма передала только проект. В июне 2024 года контракт с ней был расторгнут. При этом разработанная документация получила положительное заключение государственной экспертизы, и теперь ее планируют использовать при заключении нового контракта на строительство.