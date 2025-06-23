У жителей региона диагностировали болезнь Лайма.
Как стало известно «Омск-информу», в этом году в Омской области зарегистрировано 2 случая боррелиоза. Оба человека заразились после укуса клеща. Диагнозы уже подтвердил Роспотребнадзор.
По данным на 19 июня, в больницы с укусами клещей обратились 3777 жителей Омской области, в том числе 1223 ребенка.
В лабораториях исследовали 97 % клещей, снятых с людей. Боррелиями из них оказались заражены 9 %. Энцефалит нашли у 2,3 % насекомых. Еще по 0,9 % клещей оказались заражены моноцитарным эрлихиозом человека и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Наша справка:
Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз –это трансмиссивное инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами рода Borrelia. Болезнь Лайма является самым распространенным среди заболеваний, передаваемых при укусах клещей. Симптомы могут включать в себя жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь в месте присасывания клеща. Считается опасным заболеванием. Если его не лечить, может вызывать серьезные осложнения, включая поражение суставов, нервной системы и сердца.