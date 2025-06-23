Врач-терапевт перечислила напитки, которые помогут сохранить водный баланс.

Эксперт поделилась советами относительно напитков, оптимально подходящих для поддержания организма в условиях жары. По мнению специалиста, для предотвращения обезвоживания можно употреблять не только воду.

Одним из полезных вариантов является молоко, которое благодаря наличию сахара, белков и жиров усваивается организмом постепенно.

Наташа Фернандо. – Молоко также содержит натрий, который позволяет организму дольше удерживать воду, способствуя поддержанию уровня гидратации, – рассказала изданию Metro британский врач-терапевт

Натуральное молоко имеет растительную альтернативу, такую как миндальное или овсяное молоко, обладающие схожими полезными качествами. Особое внимание Фернандо уделила соевому молоку: оно богато электролитами, необходимыми для нормального водно-электролитного обмена.

Помимо молочных продуктов, эксперт рекомендует обратить внимание на натуральные продукты питания и напитки растительного происхождения. Например, арбуз, богатый жидкостью и минералами, отлично утоляет жажду и помогает восполнить недостаток воды в организме. Кокосовая вода также отличается высоким содержанием электролитов, улучшая состояние во время высокой температуры воздуха.

Дополнительно доктор предложила включить в рацион свежие овощи и фрукты, такие как огурцы и свежевыжатый сок. Эти продукты насыщены влагой и минеральными веществами, помогают эффективно справиться с перегревом и поддержать нормальную работу организма.