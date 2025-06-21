Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Предстоящее мероприятие анонсировал губернатор Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился в Санкт-Петербурге с легендарным дирижером  и генеральным директором Мариинского театра Валерием Гергиевым.

По словам главы региона, следующий год Омск проведет в статусе Культурной столицы России. Потому стороны обсудили проведение будущего Пасхального фестиваля, который пользуется успехом у омичей, а также возможность проведения гастролей Мариинского театра.

·Культура/Афиша

Предстоящее мероприятие анонсировал губернатор Виталий Хоценко.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился в Санкт-Петербурге с легендарным дирижером  и генеральным директором Мариинского театра Валерием Гергиевым.

По словам главы региона, следующий год Омск проведет в статусе Культурной столицы России. Потому стороны обсудили проведение будущего Пасхального фестиваля, который пользуется успехом у омичей, а также возможность проведения гастролей Мариинского театра.