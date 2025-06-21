Солист группы Сергей Приказчиков «кайфовал» от приема публики.

Сегодня, 21 июня, на «Зеленом острове» в Омске выступила группа Pizza.

На концерт собрались тысячи омичей, что не могло не порадовать лидера Сергея Приказчикова.

- Ух ты! Сколько вас! – восхитился он.

Исполнитель не подвел публику и спел свои хиты «Улыбка», «Париж», «Твои глаза», «Романс», «Пятница» и новые композиции. Бонусом стали живые музыкальные инструменты. Сам Сергей Приказчиков сыграл в финале выступления на гитаре.

- Если я в юности жил в городе, где проводилось столько фестивалей с различными исполнителями, я был бы счастлив. Вам повезло, - заявил Приказчиков ликующей толпе.

Зрители то и дело устраивали артисту овации, танцевали и махали руками в такт мелодиям, а солист группы откровенно «кайфовал» от такого приема.

Молодые люди, собравшиеся на концерт, настолько прониклись, что не расходились еще некоторое время.